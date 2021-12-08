12月18日是國際移民日，新北市百年古厝五股守讓堂將於11日推出「移民遊戲×遊戲移民」現場準備各國書籍、亞洲互動體驗活動，讓新住民朋友帶著家人一起「童」遊五股守讓堂，一解思鄉之苦，感謝新住民朋友豐富新北市文化，活動全程免費，即日起可至新北市立圖書館官網報名。

新北市五股守讓堂特別在國際移民日前夕，邀請新住民親子一起到五股守讓堂文化交流體驗，歡度佳節，讓處在異鄉的新住民朋友能感受到更多的溫暖，同時感受新北市多元文化的融合魅力。

五股守讓堂「移民遊戲×遊戲移民」互動體驗活動，匯集亞洲各國道地的傳統童玩，包括韓國的「打畫片」遊戲、馬來西亞最具代表性的益智童玩「播棋」、泰國的藤球、越南的竹蜻蜓與毽子、日本的花札、以及印度的蛇梯棋等，並且將帶大小朋友製作專屬的特色童玩，同時認識各國傳統玩具的背景故事，讓民眾不用出國也能體驗亞洲各國的當地遊戲，玩遊世界，同時了解與尊重新住民的文化。

新北市立圖書館表示，遊戲無國界，除了透過童玩拉近不同文化的距離，為了鼓勵新住民閱讀，中和分館也特別至移民署新北市服務站提供行動書房的快閃服務，行動書房特別準備了英文、日文、越南、緬甸、菲律賓、印尼、馬來西亞、寮國、柬埔寨、阿拉伯、汶萊、非洲等多國語言書籍，提供新住民朋友免費的辦證、借閱、以及視聽服務，讓新住民朋友可以透過閱讀熟悉的母語書籍，緩解思鄉之情。

來自印尼的Indah說，她因為從事看護的工作，平時十分忙碌，幾乎沒空陪小孩，這次趁著國際移民日報名活動，這是她第一次帶小孩到五股守讓堂，還和兒子一起玩自己從小玩的印尼籐球遊戲，母子倆都覺得十分開心。

五股守讓堂「移民遊戲×遊戲移民」活動，即日起免費開放報名。另外，永和分館12月11日也推出韓國華僑說韓國文化繪本故事活動，借書還可以體驗「打畫片」與「戳椪糖」遊戲，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢(http：／／www.library.ntpc.gov.tw／)。