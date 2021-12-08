業者表示，電動機車是未來趨勢，為了增加產品曝光度打造換電站，在傳統機車維修站設置換電站，希望能吸引更多潛在買家目光，增加民眾購買電動車的慾望。(吳建輝攝)

日廠電動機車為搶攻市場，在南投埔里進萬機車設置中彰投首家GoStation換電站，業者表示，電動機車是未來趨勢，為了增加產品曝光度打造換電站，在傳統機車維修站設置換電站，希望能吸引更多潛在買家目光，增加民眾購買電動車的慾望。

電動機車騎士最怕半路沒電，找不到換電站，而國內換電站為單一品牌獨佔市場，台、日廠牌也尋求同盟合作，合力開發各式電動機車款，也讓消費者選擇更多樣，而南投進萬是中彰投銷售YAMAHA電動車最暢銷的店家之一，因此特別選在此處設置換店站，來吸引更多有意購車民眾目光。

GoStation南投進萬表示，環保意識抬頭，國內電動車市場逐漸擴大，以該店來講，每月至少都會有5至10部的電動車售出，因此為了增加曝光度，吸引更多用戶加入電動車行列，因此在一般輛賣店設置換店站，不但可以服務更多電動機車客戶，也能讓不同客戶來感受YAMAHA獨特的風格與魅力。

GoStation南投進萬說，公司規劃將來除了增設更多換店站之外，也將投入維修站，目前埔里客戶都需跑到草屯或其他地方維修，未來有機會引進維修站，來服務大埔里地區的客戶，透過優質的服務來培養更多YAMAHA的終身顧客。