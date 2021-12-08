監察院今天公布最新一期「廉政專刊」，桃園市長鄭文燦於2018年競選時，收受2間累積虧損的營利事業捐贈非金錢政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，違反「政治獻金法」，遭處新8萬元罰鍰、沒入11萬6400元；嘉義縣長翁章梁2018年則收受未具有選舉權的呂姵萱捐贈政治獻金，遭處6萬元罰鍰、沒入2萬元。

監察院第181期廉政專刊指出，鄭文燦在2018年競選桃園市長連任時，收受鴻臣實業有限公司、太川國際開發有限公司捐贈非金錢政治獻金，依法開罰新台幣8萬元罰鍰，並沒入11萬6400元。

廉政專刊顯示，鴻臣實業與太川國際開發分別於2018年6月4日、同年10月16日捐贈時，都屬於有累積虧損尚未依規定彌補的營利事業，皆違反「政治獻金法」規定，也分別被裁罰4萬6400元、1萬1800元。

翁章梁於2018年競選嘉義縣長，收受未具有選舉權人捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫；監院裁定違反「政治獻金法」第8條及第15條第1項規定；違法收受之政治獻金依該法第30條第2項規定予以沒入。監察院今年6月裁定罰鍰6萬元，沒入2萬元。

廉政專刊顯示，民進黨立委陳明文未據實申報配偶債務1筆，經受處分人所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，因此處6萬元罰鍰。

監察院指出，前台南市議員陸美祈明知未實際聘用陳某擔任公費助理，卻虛報陳某為公費助理，據以詐領助理補助費及春節慰勞金，假借職務上權力、機會或方法，圖謀本人的財產上利益，違反公職人員利益衝突迴避法，處33萬元罰鍰。