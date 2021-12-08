直播帶貨網紅連千毅與老婆娜美育有2子，這兩天一家四口睽違3個月出遊度假，暫離與鄧佳華短暫合作鬧出的紛擾風波；只見連千毅在IG貼出娜美穿性感內衣的照片，文中自爆兩人「只有公證，還沒有正式辦結婚」，最近將拍婚紗完成終身大事，粉絲立刻湧入祝福紛說「嫁到好老公」。

連千毅在IG所貼上的照片中，娜美猶如洋娃娃的臉蛋顏值逆天，一頭及腰長髮展現柔美氣質，大衣裡露出黑邊蕾絲內衣，白皙肌膚與水滴豐胸十足性感，網友大讚：「娜美超美的」、「嫂子超正」、「老闆娘好像芭比娃娃！真漂亮」、「連董男子典範！愛家愛妻兒」、「人生勝利組」。

天使臉孔、魔鬼身材的「真人版」娜美本名石帕玉，過去從PTT表特版正妹竄紅，連千毅更透露追求的過程，「我要了500次電話才要到」；因為娜美生活相當樸實，還會替他守財，一路又陪他走過許多風風雨雨，他更在貼文裡霸氣表示「她不必成熟，因爲她的世界有我...」，盡顯大丈夫疼愛老婆的柔情。

連千毅近3個月沒有帶妻小旅遊，這次帶娜美跟兩個兒子到陽明山泡溫泉度假，為了好好陪伴家人，連千毅說「所以我這三天都沒開直播」；他並自爆與娜美「還沒有正式辦結婚」，原因是老婆嫌結婚太麻煩，不過他認為這是人生的回憶，想要慎重舉行，並宣布：「最近我要排出時間空檔來拍婚紗照，我們要結婚了！」網民聞喜訊打趣說「可能要席開2000桌」。