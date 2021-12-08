海峽論壇將於12月10日登場，國民黨大陸事務部主任林祖嘉今天表示，黨主席朱立倫將以錄影致詞方式，參加11日論壇大會開幕式，會朝希望兩岸關係有良好發展，期待兩岸交流可以持續下去等面向來談，副主席夏立言則會和青工會以視訊方式參與10日青年論壇；朱立倫則說，海峽論壇屬於民間交流活動，符合他所說的六大社會力交流，希望論壇圓滿成功。

第13屆海峽論壇將在12月10日在福建舉辦，主會場設在廈門，11日舉行論壇大會，本屆論壇主軸為「擴大民間交流、深化融合發展」，因疫情關係，採實體與線上會議。大陸全國政協主席汪洋將以視訊方式致詞。

傳出朱立倫可望透過海峽論壇作為國民黨恢復與對岸交流的起手式，並且在會中與汪洋互動，國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，今年應該不會安排朱立倫與汪洋互動、交流。至於朱立倫11日致詞內容，林祖嘉指出，將側重兩岸和平交流的主軸，包括台商企業權益、社會交流、青年交流等都可能會觸及。

不過，陸委會定調海峽論壇是「中共對台大型統戰平台」，已禁止中央部會參加，更不樂見地方政府參與，同時禁止台灣相關機構、個人及團體，以任何形式參與，被認為是針對參與論壇的國民黨。

對此，國民黨副主席夏立言表示，陸委會是不同意公職人員參加，對於民間參加它不鼓勵，並沒有說不准參加，而我們當然是按照相關規定來辦理。

夏立言說，國民黨過去都有參加海峽論壇，其實民進黨執政或在野時，民進黨人士也都有參加過，現在大家認為，兩岸應該有各種機會來溝通，加上國民黨並非主辦而是受邀，所以為什麼我們不參加呢？

夏立言強調，他正面看待即將到來海峽論壇，國民黨一向支持雙邊、兩岸的各種互動、增加了解，尤其這種機會，是讓我們可以幫台商、台生做一些呼籲，這是好的機會。

是否感到來自陸委會的壓力？林祖嘉說，這只是民間交流，而我們也是民間單位，加上我們這邊也沒有弄很大，都是個人的形式去參加，並沒有代表團。