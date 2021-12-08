連鎖餐飲集團揚秦(2755)受惠疫情趨穩帶動內用顧客回流、門市營運恢復正常及商圈消費人潮湧現，2021年11月合併營收衝上1.4億元新高。面對食材及營運成本上漲考驗，公司將持續調整門市營運體質、強化數位轉型迎戰疫後新常態，並為明年展店提前布局。

揚秦公布2021年11月自結合併營收1.4億元，較10月1.33億元成長5.5％、較去年同期1.29億元成長8.86％，衝上歷史新高。累計前11月合併營收14.07億元，較去年同期13.49億元成長4.34％，續創同期新高。

揚秦表示，隨著國內疫情漸趨穩定，旗下早午餐品牌「麥味登」內用顧客逐漸回流，各門市回歸正常營運狀態，百貨商場人潮湧現亦帶動「炸雞大獅」營收回升，使疫情後的餐飲業已逐漸從「復甦期」轉向推進「成長期」。

揚秦執行長卓靖倫指出，餐飲業在放寬內用禁令下復甦，屬於一般民生消費的早午餐產業並未出現報復性消費景況，主要變化在於消費者外帶與內用比例再度轉換，假日的家庭內用客群逐漸回歸，使得麥味登門市營運回復正常。

至於振興五倍券發放上路，卓靖倫表示，雖對普遍小額消費類型商家的直接效果不明顯，但仍能帶動商圈消費人潮、人氣促進買氣，也有助於炸雞大獅門市消費轉趨熱絡，使各品牌在疫後恢復成長動能。

展望後市，由於Omicron變種病毒威脅仍在，且近期肉品、油品、紙類包裝材料等國內外原物料價格持續飆漲，墊高食材及營運成本。剛得以喘口氣的餐飲業再度受到通貨膨脹夾擊，已漲價品牌需承擔消費趨緩的可能衝擊，未調價品牌在反應成本前則只能以撐待變。

揚秦表示，目前「麥味登」全台總店數860家、「炸雞大獅」海內外共60家，將繼續調整各品牌門市營運體質，強化數位轉型迎戰疫後新常態。「麥味登」及「炸雞大獅」亦將聯袂參與10日登場的2021台北國際連鎖加盟大展，為明年展店提前布局。