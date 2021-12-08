台灣接連發生地震災情，頻繁傳出屋齡超過20年以上的老屋倒榻，顯示危老重建的重要性，也因著政府近年的積極推動及建設公司的落實，市場上的重建推案量逐漸攀升。由桃園發跡的昌鴻國際建設，近年將主力投入雙北市，積極進行老屋重建，憑藉著「安如磐石‧穩如泰岳」的企業理念，以及擁有多年經驗的專業團隊，將老屋翻新為安全無虞、居住舒適的物件，給予住戶最安心的避風港。

今年(2021)雙北市的都更、危老建案遍地開花，以大台北地區為例，根據《住商》雜誌截至10月底統計，光是危老推案量就高達887億元，較去年成長逾6成。今年推案量之所以大幅提升，除了市容更新之外，安全性是首要考量，畢竟台灣地震頻繁，激烈搖晃會改變土壤承載力，且雙北市屋齡高於20年的老屋眾多，若是倒榻造成的傷害將遠遠超越想像。

雖說危老重建很重要，但是流程極其繁複，因此建設公司需要有相當程度的專業度。昌鴻國際建設團隊多年來深耕於都市更新，在危老更新及營建管理上皆受到業界矚目。近年，昌鴻國際建設於新北市三重區已有5年之久，是在地居民皆知曉的建設公司，而最近的危老重建推案「昌鴻柏克萊」，就位於新北市三重區五華街，交通、生活機能、學區一應俱全，尤其被新北高中、碧華國中小、五華國小包圍，可謂書香匯聚；且鄰近五華商圈，盡享舊社區的繁華生活機能。

「昌鴻柏克萊」被多所學校包圍，包含新北高中。(圖/昌鴻國際建設提供)

此外，交通條件利多，車程10分鐘即達台北市區，6分鐘連結新北環快，距離捷運徐匯中學站步行16分鐘；待未來捷運南北環段完工，捷運劍南站至徐匯中學站從33分鐘將減少為18分鐘，大大縮短行車時間。各種利多條件的加持下，吸引不少北市客前往看房，再加上現今學區一位難求，因此深受新婚、小家庭的愛戴。

捷運徐匯中學站鄰近「昌鴻柏克萊」。(圖/昌鴻國際建設提供)

昌鴻國際建設對於經手的建案勞心勞力，「昌鴻柏克萊」就有取得土木技師公會的耐震標章。但耐震標章取得不易，須由台北市土木技師公會把關，以及具備第三方公正監督人，其需於建地長期駐點並擁有5年以上建築結構相關經驗及3年以上工地經驗；具備落實結構監造認證，屆時還要經過耐震標章審查委員的複查、結構設計師雙審查，建材需採用耐震專用鋼筋、高強度混凝土6000psi，透過層層關卡才能取得。雖然標章取得過程繁雜不易，但卻為住戶提供了安全無疑的保障。

昌鴻柏克萊取得耐震標章。(圖/昌鴻國際建設提供)

「昌鴻柏克萊」亦是符合EEWH生態、節能、健康及減廢的綠建築，並提供簽約後施工期、交屋期及交屋後等各階段的安心售後服務，更獨享屋頂10年防水保固。此案樓層規劃為地上15層、地下3層，共有58戶住家、3戶店面，格局規劃為二房25坪、三房36~37坪，並規劃43個平面式車位。

昌鴻國際建設公司小檔案

知名現代化建築公司，由知名結構技師、經驗無數的建築師、數十年施工經驗的專業團隊所組成，以「安如磐石，穩如泰岳」為企業理念，為住戶提供安全無虞、穩如泰山的住家。