桃園最大戶外流行音樂劇場「桃園陽光劇場」將於12月開幕啟用，市府自11日起將推出為期3周的音樂盛典，蒐集超強大卡司，全部免費入場，開幕演唱會則有限量1.2萬張紙本及電子票，現已可索票。

桃園市政府斥資6.32億元在大園區打造「桃園陽光劇場」，今年6月竣工，可容納戶外1.5萬席。市長鄭文燦表示，近幾年有許多知名樂團來桃園開演唱會，如英國搖滾天團COLDPLAY、韓團防彈小子等，不過桃園一直都缺乏大型場域，非常可惜。

鄭文燦說，桃園陽光劇場開幕首周11、12日結合桃園鐵玫瑰熱音賞，由校園組、社會組決賽入圍者競演，人氣樂團告五人、拍謝少年擔任演出嘉賓，熱音賞鼓勵音樂人創作，沒有任何教條。

第2周18、19日為2021桃園鐵玫瑰音樂節，以電音嘻哈、原創搖滾為主題，邀請OZI、高爾宣、婁峻碩、熊仔、蔡健雅、老王樂隊、告五人、林宥嘉、美秀集團等超人氣歌手嗨唱。此外，19日更將與新竹東風音樂祭連動，結合5G科技串聯桃竹兩地，打造全台首次最長距離異地共演、雙城音樂交流。

壓軸開幕盛典將於25、26日舉行，邀請到AKB48 Team TP與日本國民天團AKB48成員國際連線，鄭文燦表示「音樂要貼近生活、成為城市的靈魂！」，邀請民眾一起來嗨唱。

桃園市政府藝文設施管理中心表示，鐵玫瑰熱音賞、鐵玫瑰音樂節決賽及演出皆為自由入場，開幕演出則為免費索票入場，8日下午2點已開放索票，民眾可以選擇線上登記電子票，或至桃園展演中心、中壢藝術館領取實體票券，1天限量6000張票，發完為止。