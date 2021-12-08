林口違規資收場在新北公安小組要求下，已移除違規貨櫃屋。（環保局提供／戴上容新北傳真）

新北公安小組近3年來貫徹違法零容忍，目前共拆除51處重大公安疑慮違章建築，其中包含日前因被爆藏有億元木頭、備受矚目林口文化北路違規資收場，公安稽查小組表示，已要求業者立即停止使用並限期改善，市府也輔導弱勢資收個體戶民眾媒合，如今業者已移除違規貨櫃屋。

林口資收場日前因議員脫口而出內有「上億木頭」鬧上議會，新北市府公共安全聯合稽查小組認定確屬違章列為立即拆除對象，要求業者立即停止使用並限期改善。針對違反土地使用分區管制規定上堆置的資源回收物，要求業者以只出不進、避免擾鄰方式限期出清。

公安小組針對違章貨櫃屋及現場資源回收物清理狀況，確認業者已依要求移除違章貨櫃屋，目前現址僅存施工及運輸等機具停放，原貯存資源回收物及廢棄物皆已完成清除，仍要求業者應儘速尋找合法場地將現場地磅、車輛機具移置。

新北市府表示，從事資源回收處理行為相關業者，除需使用合法用地外，處理業、廢機動車輛回收業也應依規定向主管機關完成登記，始得從事應回收廢棄物回收、處理業務，不得任意污染環境。

公安小組補充，市府3年來已陸續拆除51處重大公安疑慮違章建築，包含新莊、板橋地區違章賭場等，強制處分改善9349家業者、掃蕩色情養生館從347減至33家等，未來將貫徹違法零容忍，繼續維護新北公共安全。