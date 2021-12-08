印度空軍證實，一架軍用直升機今（8）日墜毀，機上載有印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）本人、妻子及下屬，目前傳出已經有5人死亡、2人生還，拉瓦特生死未卜。

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper. pic.twitter.com/6oxG7xD8iW — ANI (@ANI) December 8, 2021

An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu.

An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 8, 2021

綜合新德里電視台（NDTV）、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度空軍證實，一架印度米17 V5（Mi-17 V5）直升機今日在南部省分坦米爾那都（Tamil Nadu）發生事故，印度空軍證實，國防參謀長拉瓦特本人在機上。

報導指出，機上一共有14人，除了國防參謀長拉瓦特本人外，還包括他的妻子、其他高階官員等。

目前已知直升機墜機已造成5人當場死亡、2人有90%嚴重燒燙傷，傷者已被送醫急救。有報導指拉瓦特生還、送醫，但目前該則消息尚未獲得證實。

報導指出，這架直升機當天從蘇魯爾（Sulur）空軍基地起飛飛往威靈頓（Wellington），起飛不久後約在中午12時20分左右墜毀。

Army chopper crashes near Ooty with CDS #BipinRawat on board, rescue operations on pic.twitter.com/ChBFQAHnyZ — The Times Of India (@timesofindia) December 8, 2021

印度媒體取得的畫面顯示，這架米17 V5直升機墜毀在樹叢中，樹叢位在陡峭的山坡地上，現場不斷竄出濃重黑煙，直升機殘骸燒得焦黑，救難人員及當地人從殘骸中搬出焦黑屍體，由於遺體焦黑，難以辨識身份。

印度國防參謀長拉瓦特現年63歲，他於2019年1月起擔任印度首任國防參謀長，這個職位是為了整合印度陸軍、空軍及海軍。