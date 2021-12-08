狂掃21個愛心便當 高雄婦「要選里長」惹怒網 本人喊冤

高雄楠梓一處愛心物資站近日遭1名婦人半夜一次拿走21個便當，站長事後出面抱怨當天是1名孕婦揹著孩子領便當時發現沒了，追查後得知該婦人根本家境不差，在市區住透天厝；婦人之後出面喊冤當天只拿6個，而且是幫忙發送給需要的人，她明年將選里長，也澄清絕對不會拿來做公關。

位在高雄楠梓區的愛心冰箱站每日提供有急難需求的住戶們免費便當，不過愛心站的臉書粉專近日PO文稱，有名婦人會趁著沒人注意時，一次拿走21個便當，內容指出「阿嬤…你是要批便當去賣嗎？這些都是我們廚房大廚留到11點多做出來的愛心便當，怕有些人沒飯吃」，PO文說若婦人真有難言之隱還能接受，仍希望婦人能留些便當給其他有需求的人。

婦人之後出面喊冤當天只拿6個，而且是幫忙發送給需要的人，她明年將選里長，也澄清絕對不會拿來做公關。（翻攝自楠梓愛心冰箱站臉書）

據了解，當時是名媽媽揹著嬰兒來領便當時發現已經沒有了，調閱監視器後才發現婦人的行為，因為當時是假日，愛心站擔心幼童沒有學校營養午餐，都會加做便當，擔心婦人一次拿帶太多個會導致其他幼童無飯吃；據ETtoday報導，愛心站的站長表示，事後追查得知該名婦人根本家境不差，還住在市中心的透天厝。

而該名婦人事後出面喊冤，她說當天只有拿6個，而且都是轉交給有需要的人，「我知道哪些人有需要，就拿去給那些人，才會被誤會做人情」；而外界還傳說婦人是因為明年要選里長，才會拿便當作為「公關品」，她也為此澄清她確實要選里長，但不用用此方式，「我一定會清清白白去選，不要人身攻擊，以後選到我一定會幫助弱勢。」