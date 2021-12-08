台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）登場，友達將展出全方位太陽能解決方案，包括高效率太陽能模組、全方位太陽能電廠建置服務，與完備的電廠運維及能源管理系統。自主開發的SunSteel光電浪板與SunCurva輕量模組也首度於展中亮相，將可協助業者輕鬆參與太陽能發電，積極提升綠電比重。

友達以高可靠度的太陽能解決方案，協助建置公有屋舍、社區及工業廠房等各種規模的電廠及發電系統，並有屋頂、水面、地面各類型案場，實績包括全台最大屋頂型案場友達龍科廠，裝置容量達9.868MW。強大開發能力讓友達於本屆「光鐸獎」榮獲「優良系統廠商獎」與「優良地面型系統獎」雙項榮譽。以成勁關廟電廠為例，友達在垃圾掩埋場上方建置了地面型太陽能系統，讓垃圾掩埋場搖身變為具有綠電價值的太陽能電廠，賦予土地新價值，使電廠創造更大的經濟效益。而友達旗下遠勁綠能則在台南公滯池建構了電廠級的水面型太陽能發電系統，並引進水鳥觀察家，創造綠能與生態共存共融。面對電廠最重視的安全性，兩案皆導入停留點檢核機制，讓發電安全更上一層樓。 友達也不斷拓展綠能生態圈，持續完備用電大戶全方位解決方案，包括協助企業自建太陽能、直接售電給用電大戶，或透過售電平台轉供綠電。繼與全民電廠平台「陽光伏特家」共同開創民眾參與電廠投資的新模式後，友達旗下星耀能源再度與之合作，透過陽光伏特家轉供綠電予國內用電大戶。在兩者協力下，用電企業將可獲得穩定的再生能源供給，友達則發揮電廠建置的專業能力，提供可靠穩健的綠電，合力促進台灣電力自由化，活絡綠能經濟。

與集中式電廠相較，太陽光源處處可及，因此將發電與生活結合，才能擴大太陽能的接收能量，對此友達首度推出SunSteel光電浪板與SunCurva輕量模組，希望讓企業與家戶都能充分並輕鬆地利用閒置空間，參與太陽能發電。以SunSteel光電浪板為例，業者可一次性地完成光電系統架設，避免過往需先蓋浪板再建光電設備的繁複作法，由於省去傳統工法的金屬支架，整體重量可減輕達25%，不僅提升安裝時效，亦可降低碳足跡。 而SunCurva輕量模組則是採用獨特材料和優化的結構，其重量比傳統太陽能模組減少50％，輕量、可撓性的特色，特別適用於車頂、車棚或有弧度的建築屋頂與牆面。友達在本次展覽中也首度展出可安裝於汽車車頂的輕量模組，其低重量與高貼合性，恰可符合電動車的輕量與一體化需求，在全球電動車日漸普及趨勢下，發展應用大有可期。政府規範需設置一定比例綠電用量的「用電大戶」也可運用模組善用建築空間，打造大面積太陽能發電系統，提升建置綠電比例。

為協助民眾更便利地參與太陽能發電，友達也領先業界推出第一且唯一的太陽能電商通路「友達能源商城」，民眾在此可一站式購足太陽能模組、變流器及相關配件，再透過安裝工程的系統建置，享有發電效益或後續數十年的售電收入，活絡綠能交易市場，全民共享陽光。

友達SunVeillance太陽能智慧雲端監控解決方案，監控全球超過750MW以上太陽能電廠，超過2000個以上案場，提供遠距診斷解析系統問題點，管理者可從行動App連網登入系統快速掌握案場狀態，追?各項裝置。AI效能分析則能提前發現組串老化異常並明確指出異常位置及原因，減少誤判；結合升級的DR Gen2資料收集器，優化的離線備援能力，以及提升防雷等級的隔離式RS485設計，發電資料能保持得更完整，可靠度再躍進。能源管理平台整合儲能系統，可儲存太陽能發電尖峰時電量，並在離峰時段透過微電網供應儲能電量，彈性調度電力，提升電網穩定度，滿足用電大戶多樣化的能源管理，不僅符合法規要求，進而達成碳中和的永續願景。