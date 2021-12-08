知名音響品牌OEM及ODM大廠進泰電子（3465）受惠於越南北寧省新廠第四季進入試量產，8日公布11月合併營收為3.05億元，年增475.24％，月增15.98％，營運呈現「雙增」；累計前11月合併營收為28.18億元，年增879.06％。

進泰電子前三季EPS為13.38元，日前公告10月稅前盈餘為5161萬元，月減8.57％，每股稅前盈餘為1.6元；前十月稅前盈餘5.36億元，每股稅前盈餘為16.67元。