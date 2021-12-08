新廠量產 進泰電子11月營收雙增 16:422021/12/08 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知名音響品牌OEM及ODM大廠進泰電子（3465）受惠於越南北寧省新廠第四季進入試量產，8日公布11月合併營收為3.05億元，年增475.24％，月增15.98％，營運呈現「雙增」；累計前11月合併營收為28.18億元，年增879.06％。 進泰電子前三季EPS為13.38元，日前公告10月稅前盈餘為5161萬元，月減8.57％，每股稅前盈餘為1.6元；前十月稅前盈餘5.36億元，每股稅前盈餘為16.67元。 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 運價年前無淡季？長榮噴上144後 專家曝下波驚人預測 - 財經 蘋果靠啥吃下大陸市場？傳庫克曾簽7.6兆密約 內容曝光 - 財經 台積聯電ADR爆噴 為何在台股像死魚？他戳中散戶2大盲腸 - 財經 公寓2樓被嫌爆！他揪1關鍵：少200萬還是不買 - 財經 彰化縣標售29筆農地重劃抵費地 乙種建地搶手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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