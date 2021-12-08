資策會數位轉型研究所輔導方舟智慧，運用全家便利商店零售場域，建構全台唯一「3D導購廊道」，展示3D虛擬消費創新技術。方舟智慧採用群創AM miniLED面板及瑞艾科技AI影像辨識、虛擬機器人技術，建立AI互動螢幕，於全家便利商店忠孝光復店率先導入3D導購廊道，整合線下線上購物情境，創造台灣便利商店巿場消費新體驗。

經濟部工業局副組長呂正欽指出，透過智慧顯示落地驗證推動，不僅連結台灣解決方案業者與指標性零售通路供需媒合、促成顯示應用服務落地，為台灣便利商店巿場創造銷售新局面，更希望透過典範個案的打造，成為對接國際市場的出海口，形塑產業新商機。

資策會數位所所長林玉凡表示，藉由資策會FIND輔導工法-從需求探索、創新服務設計、促成價值鏈團隊、應用建置到成效評估追蹤，從零售場域的需求出發，透過顯示科技與3D成像、AI辨識、虛擬化身等軟硬技術整合，打造能夠延伸店內空間的牆面商店，真正解決零售場域業者的問題，進而開拓顯示科技在零售領域應用的新價值。

事實上，將高階互動螢幕化身「櫥窗購物」(window shopping)是智慧零售另一項創意應用，為了要讓高價商品躍上螢幕，還能吸引消費者眼球，則需要有高精度的3D技術及高清畫面。方舟智慧720度3D高擬真成像技術讓精緻度大幅提升，再結合群創光電110吋AM miniLED顯示器精準的色彩呈現，讓消費者能夠透過觸控螢幕觀看商品細節，包括珠寶奢侈品、話題性公仔等不易於店內陳列的商品。

群創深耕智慧零售場域，2018年便與全家便利商店合作，導入智能櫃台、自助結帳、及智能貨架顯示屏的技術，共同打造智能商店，也透過科技的大數據分析、協助掌握消費者的心占率！今年四月以虛擬VR商店打造真實購物體驗、實現虛擬社交成為後疫情智慧零售的可能。

群創Panel Foundry事業群總廠長溫振富表示，本次群創與方舟智慧、瑞艾科技合作的「3D智慧導購長廊」更是零售產業結合軟硬體實踐虛與實的成果，要助攻全家搶佔後疫情智慧零售的龍頭。

群創提供的 110吋/ P1.27 小間距/ AM miniLED COB (chip on board) 公共顯示器，能無縫拼接無限延伸、具有高刷新率、極細膩的灰階表現、自動調光、柔光護眼、無光害的特點，必將成為智慧場域應用的主流，在客製化市場會有超二位數的成長。

群創布局日本/ 美國大型展覽館、百貨outlet 與車站等場域，希望本案「全家3D智慧導購長廊」能成為國父紀念館零售商圈新地標。群創也希望能跟隨全家的腳步，繼續點亮台灣的每一個角落。

全家便利商店表示，「全家」致力邁向科技零售業，將店舖做為跨領域、跨產業的科技實驗平台，此次十分榮幸在資策會輔導下，提供店舖作為新科技的測試場域，試營運期間的寶貴經驗，更將成為「全家」汲取消費者需求、邁向科技零售業的元素之一。

方舟智慧總經理林俊宏強調，導入3D導購廊道希望能達到透過AI互動體驗創造新客群，例如當行人路過廊道時，AI即可從服裝和年齡辨識消費者偏好，主動推薦適合的產品，再透過虛擬小幫手導覽及互動遊戲提供優惠券，將消費者立即導流至店舖購買，透過虛實整合的創新服務模式，打造差異化的導客策略，提升便利商店服務品質，進而擴大店面坪效。同時，為符合「全家就是你家」的品牌承諾，採用群創具自動調光與柔光護眼技術的面板產品，照顧社區鄰里、避免光害；更依據全家企業形象，打造新一代店長，透過科技賦能，致力提升消費者服務體驗。

疫情影響消費習慣，線上銷售和無接觸外送服務成為主要消費型態。因此，消費巿場亟欲突破創新，實體店面力求轉型，藉由此次3D導購廊道落地驗證，導入AI技術提供個人化行銷內容，並透過虛實互動增添購物樂趣，進而讓消費體驗再升級。