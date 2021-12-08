《孟婆客棧》總製作人唐美雲8日攜最新單元主要演員林美秀、王燦、林芳儀出席媒體茶敘。（公視台語台提供）

《孟婆客棧》總製作人唐美雲8日攜最新單元主要演員林美秀、王燦、林芳儀出席媒體茶敘。（公視台語台提供）

林美秀上月中遭楊姓女網友以私訊辱罵「美秀，妳就是畜生」，她的老公代她在臉書粉絲團公開回應，透露此情緒性字眼已帶給她莫大壓力，呼籲網友避免個人情緒性留言以免造成不必要的紛爭。她8日出席公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲團《孟婆客棧》媒體茶敘，被問及此事，表示「再怎麼罵都不能罵到這兩個字，但我不會怪她，因為我認為每個人有言論自由」，經紀人也說不會提告。

她坦言收到私訊當下的確有點嚇到、有點生氣，覺得「怎麼可以不帶姓、只帶名字這樣罵。我覺得這不對。我沒有回她，她也不用回我，我要說的是，太多藝人朋友都是如此，我們不要莫名其妙被人家罵」，她不發聲明，交由老公發文處理，「寫出來是要告訴大家，每個人都有權利講話，但不能講這種話罵人，太入戲了！沒必要，人生就是這樣，輕輕鬆鬆就好，不要口出惡言，應該要口出蓮花」。

《孟婆客棧》總製作人唐美雲8日攜最新單元主要演員林美秀、王燦、林芳儀出席媒體茶敘，林美秀表示演完《孟婆客棧》後看開生死，更認為可以辦生前告別式，「對於『死』這個字沒有這麼害怕，希望到了冥界也可以快樂開心！」談到生命中的遺憾，她表示是沒能帶媽媽媽出國，「媽媽沒有坐過飛機，我就帶著她的照片出國，感覺她也去過這些地方。」

提到接演《孟婆客棧》主因：「有一天與美雲姐聊到她正在策劃一齣戲，她開口『如果開戲，妳就來客串一下』。」林美秀一口答應，因此促成此次演出。其實唐美雲曾邀過林美秀演舞台劇，但林美秀擔心歌仔戲和流行歌不同，加上時間無法配合所以作罷，這次欣然答應，獻出歌仔戲初體驗。林美秀拍照時擺起姿勢絲毫不馬虎，笑說：「我是舞蹈科的耶！」她劇中一口氣開口獻唱多首歌，「本來說一兩首就好，結果好多首！」唐美雲解釋，劇中穿插許多歌曲是因為要讓角色把講不出的情感，自然而然用唱的方式表達出來，林美秀也立刻在現場小秀好歌喉。

《孟婆客棧》中，林美秀飾演許富凱的媽媽蓮嫂，她笑言錄音配唱時才驚訝得知許富凱飾演兒子，她在劇中接到轉世通知書，希望在7日內看兒子成婚。談到印象深刻的一場戲，她形容在喝孟婆湯準備轉世時，許富凱在一旁聽著就哭得亂七八糟，「我們沒什麼對話，我僅交代好要照顧好誰誰誰，然後戲曲的音樂旋律響起，大夥的眼淚直接用噴的」，送別相當揪心。

現實中，已54歲的她對於是否生子表示隨緣，不過戲外偏好女兒，「女兒好打扮、好買衣服。」提到對孩子的期許，「孝順、很好的態度，其他都不要求，有不有錢都再說。」

另一場重頭戲是徵婚大賽，林美秀看到劇本時很好奇劇組會如何呈現冥界徵婚，結果這些「準媳婦」都在進行個人表演秀才藝，她笑言很像當選秀評審，不過有些參賽者年紀比婆婆還要大，讓自豪很少笑場的她都忍俊不住，「雖然會笑場，但拍得很快很自然。」

林美秀認為演《孟婆客棧》比平常演戲還輕鬆，原本為了一場牢房戲睡不好，只因擔心拍攝環境很糟，但到現場才發現美術非常用心，讓她演出時心情特別好，「恨不得想住在那裡。」提到喝孟婆湯的場景更是讚不絕口，搞笑說：「孟婆湯多喝幾碗好了！」

唐美雲再次聊到拍《孟婆客棧》的目的，她認為東方人都忌諱談生死，希望透過這部劇讓大家對生死議題改觀，「其實死就是另一個人生、另一個希望的開始，透過演員的詮釋，不避諱談生死，這是每個人都會經歷，反而是鼓勵大家在投胎前不要有遺憾。」她更說：「人生最大的懲罰是後悔，所以不要做後悔的事情，現在就要把握！」林美秀在一旁鼓勵大家，「所以對老闆不滿意就要抱怨出來！」

王燦和林芳儀同樣對於死亡有了不同看法，王燦表示小時候對於生死很害怕，「因為常看到廟宇裡面看到十八層地獄的圖，警示人們千萬不要做壞事，但是孟婆客棧是一個不同的觀點，如果在人世沒留遺憾，就可以安心輪迴。」林芳儀一直以舞台劇工作為主，她很感謝唐美雲給機會演出《孟婆客棧》，她對於喝孟婆湯那一刻格外感嘆，「人生有很多抉擇，這時候身邊就要有一個智者，也希望讓觀眾看電視時，能反問自己要怎麼抉擇。」