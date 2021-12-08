行政執行署署長林慶宗（陳志賢攝）

積極為國家追討欠債及罰鍰，被民間戲稱「合法討債公司」的法務部行政執行署8日表示，執行署自2001年1月成立迄今，執行績效達到6080億6045萬3712元，可興建10座台北101、或127座台北小巨蛋。

行政執行署為加強對惡意不繳納欠款的滯欠大戶催討，運用拘提、管收等強制手法，自去年1月至今年11月底止，共聲請拘提545人，有57名滯欠大戶遭聲請管收獲准，因執行管收追回欠款1億7123萬餘元。

至於針對違反防疫規定罰鍰案件，行政執行署今年共辦理4次專案執行，對違反居家檢疫及居家隔離規定者限制出境151人、拘提管收2人、現場執行642次，動員逾1400人次，全部清償、分期繳納及查扣財產等有效執行率高達72％。

此外，行政執行署強調，執行署便民服務也不打烊，提出「多元繳款真便利」、「一鍵回傳好安心」、「放寬分期助弱勢」、「法拍資訊最透明」等4大精進升級措施。

包含超商代收案款限額全面提升、試辦個案專屬虛擬帳號、新增線上回傳繳款證明與拍賣空地及空屋360度環景相片服務，並放寬分期繳納期數限制。讓民眾繳費更放心，參加拍賣民眾更舒心，弱勢民眾更安心。

此外，行政執行署日前與網路電視節目「木曜4超玩」合作拍攝《一日行政執行官》影片，今年11月11日晚間於Youtube頻道上架後，點閱已突破百萬次，行政執行署強調，將持續積極有效執行，並持續推展各項便民措施，並擴大辦理拍(變)賣囑託業務，增進人民的信賴感。