防範重大暴力事件發生，台中市警察局11月起實施「全面掃除暴力安居」專案，全市員警加強道路攔查，但員警在寒冷冬夜中路檢，相當辛苦，為感念他們不畏寒風、仍堅守崗位，台中市警局烏日分局三合派出所警友站長廖明宗特別致贈保暖衣及保溫瓶，盼溫暖員警的心。

烏日警分局指出，為徹底肅清暴力亂源，11月開始執行「全面掃除暴力安居」專案，配合聯外道路路檢方式，針對全市重要道路進行密集性的臨檢，希望讓民眾安心，但近日氣溫驟降，員警在夜間仍頂著寒風直勤，為治安而努力，讓許多人很心疼。

三和警友站長廖明宗表示，這陣子警察為了維護市民的安全，做出的努力有目共睹，因連日低溫，不捨員警於寒風中值勤，決定號召警友站全體顧問購入防風保暖軟殼衣及保溫瓶贈送給警察同仁，要當警察永遠的後盾，讓他們能不懼寒風，繼續為維護社會治安工作而努力。

烏日分局長楊川特別感謝警友站的付出。三和派出所長邱量虔則說，同仁拿到警友站贈送的軟殼衣及保溫瓶時，紛紛大喊「揪感心」，且軟殼衣穿在身上也能感受到警友暖暖的心意。