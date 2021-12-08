女星余香凝是香港演藝圈著名的氣質女星，儘管她在今年5月升格當媽，依舊擁有甜美臉蛋和纖細身材，舉手投足相當有魅力，余香凝近日更豪曬泳裝辣照，她開心發文：「紀念一下瘦下來的自己」，只見余香凝身穿連身泳裝，以側身入鏡的她，纖細四肢和小蠻腰全都露，余香凝怎麼看都不像是剛生完寶寶的產婦。

28歲余香凝在去年10月升格當人妻，嫁給大她13歲、從事證券工作的陸政渡，小倆口接著在去年底報喜懷孕，並在今年5月生下女兒，幸福升格一家三口，天生麗質的余香凝產後就火速恢復好身材，余香凝昨（7日）更無懼寒冬、曬出比基尼照，她開心發文：「紀念一下瘦下來的自己，現在比以前對自己更嚴格了」，余香凝也不忘強調自己不冷：「有陽光、有恆溫泳池，其實都挺溫暖的」。

照片中，余香凝辣穿連身泳裝，以側身入鏡的她，纖細手臂、細長鳥仔腳和小蠻腰全都露，余香凝怎麼看都不像是剛生完寶寶的產婦，辣照吸引不少藝人好友狂讚，網友也直呼：「狀態非常好呀」、「你有生過？」、「女神超瘦的又很美」，留言滿是一片好評。

其實，余香凝5月生下寶寶後，她7月就亮麗出席活動，且已火速瘦回窈窕身材，余香凝開心穿上懷孕前的牛仔褲，瘦身有成的她雀躍表示，自己已從生產前的165磅（約74.8公斤）成功減重35磅（約15.8公斤），說余香凝是辣媽一點都不為過。