8日，日本執政黨公布年度稅制改革計劃，最後確定的草案指出，日本政府將把稅務扣除額度當成鼓勵日企幫員工加薪誘因，希望能早日看見當地上班族至少加薪3%。

家庭財富重置，是目前的日相岸田文雄極力所倡議的。其中，也力促那些公司獲利已重回疫前水準的日企，應該幫自己員工至少加薪3%。

不過，SMBC日興證券(SMBC Nikko Securities)卻懷疑，利用減稅方式是否會日企加薪。因為，有些才剛調升過薪水。日本政府現在直接干預民間企業去加薪，若一切順利，變成大多數日企都會加薪的時候，通貨膨脹就可以延續下去。

日本自民黨自2012年底執政以後，就一直向日企施壓，要求這些滿手現金的公司行號幫員工加薪。但礙於當時景氣不那麼明朗，許多日企都悍然拒絕配合。

據悉，若大型日企願意加薪4%的話，將享有最多高達3成的稅務扣除額。至於那些中小型規模的日企，若同意加薪2.5%，則將有最高4成的稅收減免優惠。對於不配合加薪的日企，將失去包括研投、5G、轉型數位化以及碳中和等方面的減稅申請資格。

不過對日企來說，要一次加薪4%，老實說增幅並不小。因為，這幾年來以有加薪的當地公司行號來說，加薪幅度大概在2%。再把時間拉遠一點來看，根據OECD(經濟合作暨發展組織)資料，日本上班族的薪水在過去30年期間，基本上都是凍漲的，故日本也蒙受失落的30年之苦，以及嚴重通貨緊縮折磨。

日相可望於8日批准此稅收減免草案，預估10日各政黨也會通過。一切順利的話，該計劃將成為當地政府2022新財年的稅改施政藍圖。