特斯拉和SpaceX執行長馬斯克加入催生行列，他在《華爾街日報》舉辦的線上活動中呼籲人們應該要有更多孩子，「人不夠多，我再怎麼強調都不為過，人還不夠多」。

這位科技業的世界首富表示，出生率低且急速下降是「文明最大的風險之一」。

基於氣候變遷和不平等等問題，越來越多的人決定不生孩子。馬斯克表示，太多「優秀、聰明的人」認為世界上的人口太多，人口成長失控，「看數據就會發現這完全相反，如果人們沒有更多孩子，文明就會崩解，請記住我的話」。

當被問及這是否是他擁有這麼多孩子的原因時，身為六個孩子的父親，馬斯克表示他正試圖樹立一個好榜樣，他必須實踐他所宣揚的理念。

摩根士丹利分析師在7月出具的投資報告中指出，基於對氣候變遷的擔憂，反生育的運動正在增加，對生育率下滑的影響更甚以往。為了支持其論點，該報告指出調查、學術研究和谷歌數據都顯示氣候變遷直接和間接加速生育率的下降。