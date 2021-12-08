即將於本月底登錄興櫃的智慧能源品牌泓德能源（6873），今（8）日首度揭曉最新綠能事業布局，將聚焦電力開發及工程、資產管理與智慧電力服務三大事業體，提供從綠能案場開發、維運到售電的一站式服務，搶先插旗2025年能源轉型政策大餅。

泓德能源董事長謝源一說：「在創立短短五年內，泓德能源營運穩健並連年成長，今年對於我們來說是相當重要的一年，不僅從太陽光電業者邁向『淨零碳排方案供應商』的轉型之路，也正式走上IPO的進程。因為看好綠能產業的發展，我們期望成為『智慧綠能電力公司』，共同達成2025年再生能源發電占比達20%的目標，為全民打造一個智慧綠能、隨手可得（Smarter Energy Accessible Green）的環境。」

泓德能源自2016年成立之初，便以「用綠電生活，加速淨零碳的未來」為願景，提供太陽光電整合服務，透過人工智慧綠電系統，最大化綠能的使用效率，讓綠電普及於每個人的生活中。今日在能源周現場正式公布最新事業布局，透過「電力開發及工程」、「資產管理」以及「智慧電力服務」三大事業體，提供綠能案場開發、維運到售電的一站式服務，也首度跨足風力發電，超前部署綠能轉型領域。不僅如此，更宣布攜手由工研院培育、全台市占超過六成的起而行綠能科技合作，正式插旗電動車商機。

泓德能源於能源周演示其三大事業體，也率先獨家公開主導研發的AI智慧綠電系統TITAN，以即時且有效的方式提供企業端多元化綠電選擇，並加速其實踐RE100協議的目標。

一、電力開發及工程：同時跨足太陽光電與風力發電，透過太陽光電廠建設、漁電共生、風力發電等案場，今年太陽能電力系統工程承攬（EPC）案量超過 50MW，公司工程併網容量至今已超過150MW。

二、資產管理：以每年超過100MW建置量躋身大型一條龍開發商之列，擁有完整開發及工程團隊，能夠有效的控制案場成本，提供客製化案場並協助其管理，以開發1GW為長期目標，目前吸引全球電源供應器製造大廠康舒科技，國內大型壽險業者台灣人壽與全球人壽加入投資行列。

三、智慧電力服務：為縮小再生能源間歇性限制，泓德提供智慧綠電管理服務，研發AI智慧綠電系統TITAN，將維運、綠電銷售、電動車快充、儲能服務及漁業養殖等納入管理及調度，利用「綠電可視化」提升綠電匹配度。此外，泓德能源旗下公司星星電力綠電共享平台，更是全台第一間民間轉供量體超過1MW的綠電交易商，提供用電戶太陽光電、風電多樣化的綠電選擇，並協助客戶取得綠電憑證，成立至今短短一年，已協助台哥大集團、玉山銀行等指標廠商綠電媒合轉供。泓德能源總經理周仕昌表示，「星星電力自8月取得售電業執照後，現已掌握100MW客戶需求量，目標在2025年提供500M綠電給綠電用戶，有望加速客戶通往淨零碳之路。」