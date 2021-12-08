台達電(2308)11月合併營收為276.36億元，月成長3.6%，創下單月歷史次高，台達電董事長海英俊表示，目前訂單看起來還不錯，如果順利，第4季營收有機會較第3季成長。

由於缺料致使部分訂單遞延，台達電11月合併營收為273.36億元，月增3.6%，年增7%，累計前11月合併營業收入2846.16億元，年增11%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件佔台達營收比重約61%，基礎設施佔比約26%，自動化佔比約13%。

台達電前3季營業淨利為240.59億元，年增10.91%，營業淨利率為10.42%，年減0.21個百分點，稅後盈餘為205.38億元，年增13.76%，每股盈餘為7.91元。

電動車銷售進入高成長期，帶動台達電今年電動車相關業務表現亮眼，包括車用充電、驅動馬達、電池管理系統等，以及車用被動元件及車用風扇等都出貨快速成長，今年電動車相關營收較去年成長約90%，優於公司預估，儘管受到公司及車廠缺料造成庫存，以及運費增加等因素影響，今年車用產品毛利率有些下降，虧損亦增加一些，不過台達電預估，明年虧損可望大幅減少。