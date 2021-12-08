空氣汙染問題與人體健康息息相關，而空汙中的PM2.5被世衛組織定義為一級致癌物，其中又以砷、鉛這2種重金屬對人類健康危害最大，且代謝不易，為了降低人體中的重金屬，高雄小港醫院8日與專研益生菌多年的立心公司簽約，將針對立心歷時3年研發的清體66益生菌進行人體臨床試驗，驗證益生菌治療、預防重金屬疾病的效果。

高雄小港醫院自2016年投入環境汙染調查，發現環境中的土壤、水及深海魚中都可能潛存重金屬，包含砷、鉛、銅、鎳等成分，且可透過尿液檢查找出重金屬成分。而已在益生菌領域研究數十年的立心國際行銷公司經發現，他們歷時3年研發出的清體66益生菌，經動物實驗證實能把重金屬吸附到益生菌的表面或細胞內進行酵素反應，再排出體外，未來將與高雄市立小港醫院進行人體臨床實驗。

立心公司總經理李鴻彬表示，過往的益生菌專注於改善腸胃道，但忽略空氣中重金屬的可怕之處，重金屬一旦進入到人體就很難被排除，且會隨著血液進入腦、腎、肝等臟器中，一旦進入骨骼，至少得花50年才能將其代謝。

李鴻彬說，公司經過400多隻菌的篩選，找出LP66（植物乳桿菌植物亞種）與LD66（德氏乳桿菌乳酸亞種）會把重金屬吸到益生菌的表面或細胞內進行酵素反應，一段時間後，重金屬會跟著益生菌隨著糞便排出體外，目前已在動物實驗獲得驗證，也取得相關發明專利。