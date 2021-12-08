美少女選拔比賽冠軍出身的女星嚴立婷，擁有甜美臉蛋與高挑身材，2007年演出電視劇《天下第一味》走紅，個性直率的她在綜藝方面也表現亮眼，很受觀眾喜愛，出道至今已14年的她，近日在社群分享了1張11年前的劇照，同時拿了張現在的照片做對比，讓嚴立婷坦言：「實在很想銷毀」，但網友們卻抱持不同的意見。

嚴立婷在圈內發展有成，情路也開花結果，2010年她嫁給職籃球星張智峰，婚後求子之路歷經了重重考驗，才終於擁有一雙兒女，當媽後的嚴立婷選擇以孩子為重，減少幕前工作，親力親為希望陪伴孩子長大，生活過得幸福，且仍舊很有人氣，經常有廠商找她業配、代言。

如今嚴立婷即使減少拍戲、上節目，但仍積極經營社群，分享生活點滴與心情，她前天(12/6)在臉書po文，表示有粉絲私訊跟她說，最近電視上在重播她2010年拍的戲，開心地傳了截圖過來，照片中嚴立婷綁著簡單馬尾、穿著白襯衫，當時28歲的她，臉上僅畫著淡妝，竟顯得格外清甜可人，顯得青春。

嚴立婷也特地找了角度差不多近照，跟這張截圖做對比，笑稱：「實在很想銷毀，誰人無過去」，但自我安慰至少這個對比照一出來，「應該可以證明我沒整形吧」，網友們卻覺得照片完全沒有銷毀的必要，因為不但沒什麼落差，反到越來越美，「逆齡這件事到底怎麼辦到的」、「現在比較年輕」、「好清秀好有氣質，好美」，現在仍散發少女感，真的很凍齡。