嘉義縣「六腳老大人樂活基地」結合日間照顧中心、暖暖老人食堂以及長青活力站，建構起3種混合型社區照顧模式，今熱鬧揭牌啟用。（呂妍庭攝）

老大人樂活基地用懷舊治療等多元活動，穩定長輩情緒。（呂妍庭攝）

中華聖母基金透過7-11「把愛找回來」公益零錢捐、各界捐款和縣府 200萬元補助，投入800萬打造六腳專屬的老大人樂活基地。（呂妍庭攝）

日照中心阿嬤「阿蓉」是嘉義縣長翁章梁的鐵粉，今還秀出縣長剪報成冊，開心和翁章梁合照。（呂妍庭攝）

嘉義縣「六腳老大人樂活基地」結合日間照顧中心、暖暖老人食堂以及長青活力站，建構起3種混合型社區照顧模式，是嘉義縣第2座三合一照顧場域，8日熱鬧揭牌啟用，嘉義縣長翁章梁指樂活基地成立，代表「一國中學區一日照」版圖又向前一步，尤其在亟需照顧資源的六腳建置五星照顧場域，讓家屬不用再奔波到外縣市，要感謝中華聖母基金會的用心，讓嘉義領先全國。

中華聖母基金在六腳鄉蒜頭村深耕服務20多年，透過7-11「把愛找回來」公益零錢捐、各界捐款和縣府 200萬元補助，投入800萬打造六腳專屬的老大人樂活基地，並融入積木、遊戲場、糖廠車廂意象、播老歌等， 用懷舊治療等多元活動，穩定長輩情緒，也為嘉義縣老化嚴重的六腳鄉注入照護新風貌，

今揭牌啟用，長輩熱情跳舞開場，翁章梁、六腳鄉長陳川崎、中華聖母基金會董事長陳美惠等人也一同見證，陳美惠指出，聖母基金會秉持愛的精神，哪裡有需要就到哪裡，把愛心與關懷送給需要的人，非常感謝翁縣長，將社區老大人視同自己的爸爸媽媽照顧，希望他們能都健康、有活力的開心生活。

據縣府主計處110年11月統計，六腳鄉65歲以上人口5992人、老年人口比率27.46％，全縣第三老，樂活基地除有日照服務，照顧失能與失智長者，透過生活化、從玩中復健等課程規畫，健康、亞健康長輩參與長青活力站，更有暖暖老人食堂，每天提供近百分餐食，讓鄰近超過5成、平均年齡80歲的獨老、老老長輩、經評估有經濟困難的家庭能免費用餐，另一般戶僅酌收25元，全方面照顧在地長輩。

翁章梁說，「六腳老大人樂活基地」照護功能齊全，長青活力站主要針對健康老大人，日照中心針對輕度失能者，三合一可一次滿足需求，謝謝聖母基金會引進國外最好的設備，六腳老年人口高，希望政府投入的經費可以實際照顧到長輩。