南韓女星宋慧喬離婚後不減魅力，除了接拍連續劇《現正分手中》，還是各大廠商爭相邀請的代言人，昨（7日）她在IG公開最新的工作照，儘管全身包緊緊，還是藏不住傲人好身材，引發熱議。

照片中，宋慧喬留著潮流髮型「韓式逗號瀏海」，白皙的底妝透出光澤感，粉橘腮紅高雅時尚，眉型溫柔且俐落，乾燥玫瑰唇色優雅有氣質，她穿得一身黑，僅有側肩挖洞設計隱約露出雪肌。

第二張宋慧喬整個人轉到側面，只有臉部45度角朝向鏡頭，面露幹練的女強人表情，再仔細往下看，可以看到緊身的上衣將她的身材曲線完美貼合，尤其是胸前的輪廓，直接挺出接近一個半圓，火辣指數簡直爆表，眾多南韓網友抵擋不住宋慧喬的魅力，紛紛留言大呼：「這是誘惑的巔峰」、「好漂亮的姐姐」、「呼吸停止」、「愛了愛了」短短一天內就獲得110萬網友點讚。

宋慧喬即將來到女人40一朶花的年紀，外型竟然依舊停留在20幾歲，她曾分享保養祕訣，每天都會抽空15分鐘做瑜伽、有氧運動，或是透過健走和溜狗消耗熱量，有時候一走就4個小時；飲食部分，她掌握早、午餐吃八分飽，6點前吃完晚餐，且三餐的時間都很固定，如果想要吃零食，會以高纖維、低熱量的為主，確保不會吃進高熱量的加工食品。