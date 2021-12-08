INFINITI總代理裕隆日產汽車（2227）8日舉辦全新日系豪華跑旅QX55預售發表會。裕日車表示，全新QX55承襲INFINITI FX車系經典造型，外型展現細緻且大膽的跑格線條，搭載細膩、動靜皆宜的VC-TURBO可變壓縮比引擎，並配備全方位ProACTIVE安全守護的智慧駕駛科技，呈現大膽與細膩的日式設計精神。全新QX55首度在台預售發表，預售以QX55旗艦版單一規格為主，受全球晶片短缺及原物料供應受限影響，首批配額80輛，預售價249萬元，預計明年第二季開始交車。

裕日車表示，預售期下訂QX55可享五大好禮五重贈，提供價值16萬元早鳥優惠，包含5萬元配件金、五年防疫好禮（十次車室臭氧除菌及十片多酚空調濾網）、50萬元36期或100萬元20期零利率、五年竊盜險及QX60五日租車體驗券等預購好禮。

QX55車身展現細緻、大膽的日式設計精神，車頭的雙弓式星梭水箱護罩格柵以日式摺紙工藝為啟發圍繞車頭LOGO，搭配造型銳利的仿人眼LED頭燈設計展現霸氣；車側至車尾的大膽流線湧浪式設計，下切式D柱設計呈現跑格造型，賦予QX55獨特的外觀美學；車尾採用最新LED琴鍵式尾燈，巧妙將科技與流體線條結合，兩側各以45顆高品質 LED 燈組成，結合琴鍵曳光設計均勻發光，不論任何角度皆展現時尚、大膽的跑格設計，更配備隱藏於尾門LOGO上的一鍵式車尾起閉按鈕，向FX車系經典造型致敬，為 SUV注入跑車靈魂。

QX55外型展現細緻、大膽跑格外觀，內裝空間則展現體貼、細膩的設計，考量使用者舒適性與機能，設計廣闊的後座空間及行李箱空間，行李箱空間最大可擴展至1531公升，滿足各種裝載需求。後座採用前後可滑動式座椅，前後滑移可達15公分及椅背傾斜多段式調整，感受體貼舒適的乘坐空間。車內更配備16具BOSE Performance揚聲器，針對車室進行聲學分析，決定揚聲器最佳分配位置，將QX55打造成頂級行動音樂廳。

QX55搭載世界首具量產VC-Turbo 2.0可變壓縮比引擎，這具兼具性能與效能的超極智引擎，以8:1～14:1的可變壓縮比設計，最大可爆發268匹慓悍馬力及380牛頓米強勁扭力。此外，主動式電子引擎抗震阻尼器更能有效降低引擎的震動與噪音，當偵測到引擎產生晃動前，將預先產生抑制反作用力，維持引擎運作平穩。

QX55搭載完整ProACTIVE智慧駕駛科技，包含世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、DCA車距控制輔助系統、BSW盲點側撞警示、LDP車道偏移預防系統及HUD資訊投影顯示等，預想駕馭時的各種狀況，以科技防護行駛間的安全，完整建構主動安全防護，全面預防行車過程中的潛在危險。