法務部調查局為加強國家安全宣導，舉辦「國家安全，拍出影響力」百萬微電影競賽，8日舉行頒獎典禮，法務部長蔡清祥致詞時表示，今年獲獎作品，議題涵蓋洩密、營業秘密保護、認知作戰等，從生活上體驗國安的重要性；透過拍電影、講故事的方式，來傳達國家安全維護的重要性。

典禮主持人黃子佼妙語如珠，笑說金馬獎得獎者只有1名，而且沒獎金，不像調查局徵件國安微電影，不僅有獎金，還有許多佳作的名額。

調查局長王俊力表示，今年與以往不同，過去是以主題式、委託專業影視團隊製作影片，今年則是用微電影徵件的方式，徵求民眾一起參與，共有50部參加，其中22部是由在學學生製作。

王俊力強調，近年來境外敵對勢力持續對我國進行分化、滲透、認知作戰，影響國家安全，調查局希望藉由微電影來傳遞國安須全民共同維護的重要性。

此次徵件的金獎為「05：07(五點零七分)」，得獎人黃薏宣採用「意識流」的拍攝手法，以廣東話導讀的方式，暗喻國家安全的重要性，獲得評審的青睞。