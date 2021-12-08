台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人質疑對立委高嘉瑜施暴的林秉樞誆稱為國安人員，且金流來源不明，7日到台北地檢署告發林秉樞涉嫌違反《洗錢防制法》、《刑法》僭行公務員職權、偽造私文書、恐嚇等罪。徐巧芯今(8)日在一網路節目中更說，林秉樞還冒用過總統府人員身分，主持人黃光芹聞言十分傻眼，「還抗中保台？你們全部被滲透」。

徐巧芯今天在網路節目《新聞不芹菜》中接受資深媒體人黃光芹訪問時表示， 11月10日的時候，有節目收到恐嚇高嘉瑜3個抖內，主持人看到後也有念出來，對此製作單位覺得很奇怪，為什麼事件爆發到現在，沒有檢調單位調詢問他們？製作單位還向YouTube方面詢問可否告知到底是誰抖內？但因沒有涉及犯罪，沒有檢調介入調查，所以YouTube不會提供資料。

徐巧芯指出，必須由檢調去查當初抖內的3個人到底是誰？為什麼要這麼做？真的是林秉樞嗎？還是另有其人，是一個團隊在犯罪？有抖內代表有金錢流向，是從哪個帳戶抖內的？這些東西應該也都查得到，但也必須經由檢調跟司法途徑，才會有人去查，否則就變成是單純的家暴。

徐巧芯也發現，林秉樞冒用國安人員身分到處招搖撞騙，但國安單位只有發布聲明稿，沒有提出告訴。而且林秉還曾冒用總統府名義，在台中幫母親申請照服員，並跟醫院說自己是總統府的，希望這樣可以比較快申請到，由於情況特殊，林秉樞的資料也被記錄下來，「林秉樞、67年次、總統府」。徐巧芯說，她們昨天也有針對林冒充公務人員這部分進行告發，而對林秉樞的告發，分別是針對金流、網軍，和他的真實身分進行調查。

主持人黃光芹表示，綠營界定是家暴，還說其他不能講，但他們自家立委發生事情，高嘉瑜還是女生，可以這樣嗎？她更直言，林秉樞是無業遊民，到處拐騙、冒用身分去拉政商關係，還被懷疑是網軍頭，這涉及有沒有政黨養網軍，且他不是一個人而已，背後的金流一定要徹查，偽造文書的部分也是。

黃光芹更說，「他冒用身分，我想說你還抗中保台？你們全部被滲透，你說一個傻，兩個傻，一群人傻，都是被騙了，那你們全部都傻嗎？全部都被騙嗎？尤其還有被他騙到說甘願幫他打電話去給媒體關切嗎？這真的是匪夷所思，冒用身分，連國安單位、總統府，他冒用這麼久了，都渾然不覺？你說這個是…實在是太扯」。