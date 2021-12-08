中國官媒新華社報導，中國國務院副總理胡春華7日與英國財政大臣蘇納克通話，雙方同意重啟2020年因中共強推香港「國安法」而中止的經濟財金對話。

新華社報導，中國國務院副總理、中英經濟財金對話中方主導人胡春華7日應約與英國財政大臣、對話英方主導人蘇納克（Rishi Sunak）通電話，雙方同意在2022年適時舉行第11次中英經濟財金對話。

報導說，中國國家主席習近平近期與英國首相強生（Boris Johnson）通電話，就發展中英關係、加強相關領域合作達成一系列重要共識。

報導表示，雙方對話談及，中方願與英方一道落實好兩國領導人達成的共識，推動中英務實合作取得新的進展。希望雙方相向而行，加強貿易、投資、金融等領域的交流合作，不斷拓展中英務實合作的廣度和深度。

英國2020年中止與中國的正式經濟對話，以抗議北京在香港強行實施「國安法」。

但據英國「衛報」此前報導，強生2月12日在唐寧街首相府與中資企業舉行圓桌會議時表示，想重啟中英經濟財金對話和中英聯合貿易和經濟委員會（China-UK Joint Trade and Economic Commission，Jetco），正式恢復討論兩國的貿易議題。