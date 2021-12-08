經典 FPS 遊戲《重裝武力》系列的故事前傳《重裝武力 4（Serious Sam 4）》於今日登上 PS5 與 Xbox Series X|S！世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與來自克羅埃西亞的遊戲開發團隊 Croteam 將「英雄 Sam」與各式重裝火力帶到了全新主機上，用最熱血的激戰與詼諧吐槽帶領玩家重溫經典感動！目前遊戲組合包已在 PlayStation 與 Xbox 線上商城上架，售價分別為新台幣1,120元（美金 39.99 元）與1,359元。

Serious Sam 4 | Out Now on PS5 and Xbox Series S/X

《重裝武力4》的劇情將帶你回到一切的起點，Mental 的侵略大軍遍佈全世界，任意屠戮殘存一息的人類文明。當星球淪陷、文明毀滅殆盡之時，人稱「英雄 Sam」的 Sam Stone 和他的重武裝突擊隊將成為地球人民最後的抵抗力量。

遊戲特色

• 數以萬計的侵略者

經典的外星入侵者帶著新的增援部隊回來了！用你自己的方式打敗數量難以想像的 Mental 軍隊，其中包括經典的無頭自爆兵、斬首火箭手、克里爾骷髏、碎臉屠夫、蠻牛和克奴姆！對抗全新的敵人和巨大的怪物，比如被改造的附體人、令人作嘔的嘔吐怪、熱衷殺戮的狂熱者等等。

• 眼花繚亂的武器庫

更新了大量毀滅性武器裝備，選擇稱手的兵器應對各種危險處境。使用威力驚人的雙管獵槍、令敵人灰飛煙滅的加特林、強大無情的鏈鋸發射器、經典的加農炮以及全新的自動霰彈槍，盡情地向 Mental 的侵略軍團傾泄你的怒火。升級你的武器，享受自瞄火箭炮和強大的死亡光束的無上威嚴吧。

• 合作狂歡

全新線上4人合作模式，讓你和朋友盡情在勁爆的遊戲中釋放激情！在改進後的難度下完成刺激的主線任務和驚險的支線任務，為自己的遊戲體驗加點料！

• 軍團系統

《重裝武力4》將首次使用全新的軍團系統和成千上萬敵人的戰場，場面之壯觀在系列作品中絕無僅有！

是時候讓這些外星怪物嚐嚐武器火藥的滋味了！追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Croteam (@Croteam) 的 twitter 以獲得更多《重裝武力》遊戲資訊。目前《重裝武力 4》遊戲組合包已在 PlayStation 與 Xbox 線上商城上架，售價分別為新台幣1,120元（美金 39.99 元）與1,359元。