勞動部今天公布最新無薪假 （減班休息）統計，實施家數達2455家、實施人數1萬9035人，其中原本是疫情重災區的住宿及餐飲業實施人數大幅減少，只剩下215家、3121人實施，勞動部官員認為，如果撇開境管因素造成的如旅行社、運輸倉儲、空廚等，其他行業如住宿及餐飲業已有明顯回溫。

據勞動部統計指出，本周家數較上周減少實施580家、人數減少6192人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為4至6個月。

勞動部條件司司長黃維琛表示，本期減班休息增加的民生工業主要是某間空廚業通報實施700多人，推估是受到邊境管制影響，入出境人數大幅減少導致；但他提及，其他多類別多為減少，如住宿及餐飲業，明顯回溫，已有某家大型連鎖婚宴會館、酒店停止實施400多人。

但黃維琛提及，目前實施的1萬9035人中，旅行社通報實施就占比超過一半，短期內恐怕也不會有明顯的減幅。