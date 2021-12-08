除了感恩餐會外，台灣費森尤斯卡比還贈送每位獨居長者一台電風扇及日常生活用品。（照片／台灣費森 尤斯卡比公司提供）

住在南投縣國姓鄉的王奶奶特別穿上了衣櫃裡最漂亮的紅色外套，一早就起床望著家門口，像往常一樣等待每日社工的到來。不同的是，今天是要參與一個在去年的「費叔叔」與南投縣獨居長輩們許下的約定。

社工與穿著白藍相間背心的台灣費森尤斯卡比志工不久便抵達王奶奶的家，坐上了車，翻過層層的南投山區，終於抵達了目的地。王奶奶滿懷期待的下了車，見到好多跟自己一樣獨居在南投的長輩們，大家興奮的在廣場布置好的餐桌前寒暄話家常。

台灣費森尤斯卡比公司去年首度舉辦了「費叔叔愛相挺」公益活動，攜手南投縣生活重建協會舉辦偏鄉老人服務活動，而在活動圓滿成功時，台灣費森尤斯卡比公司也許下承諾，答應南投縣國姓鄉的長輩們，明年再來探望他們。

今年台灣費森尤斯卡比再度於2021年底再次來到南投舉辦「2021費叔叔歲末感恩餐會」，也跟去年一樣為每位長輩準備了民生物資與電風扇，希望能持續改善獨居長輩的日常生活。

「南投縣生活重建協會」是因為九二一大地震而創會的，至今成立21年服務個案超過千人。當初是為了協助居民重建生活而設立，後來因為有感老人社區照顧服務的需求，轉而開始延續相關的照顧。

台灣費森尤斯卡比總經理邱建智說：「決定跟重建協會合作，是因為看到他們二十幾年來的努力，希望能以企業的力量加入他們，補足重建協會需要的資源與設備。」

除了給長輩們的物資之外，台灣費森尤斯卡比在去年捐贈重建協會全新的機車、汽車等物資，讓重建協會社工們在雨天也能安全的在南投偏遠山區載送獨居長輩的便當餐盒；今年則協助重建協會改建廚房設備，讓重建協會能在更寬敞更舒適的環境，準備餐點給南投的獨居長輩。

邱建智總經理表示，他常常在思考「關愛生命」在一間醫療保健公司要怎麼去落實，不只是銷售產品在客戶或是病患身上，而是員工能做什麼事情，可以真正展現「關愛生命」的使命。