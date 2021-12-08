「飛機只搭半程」的空降部隊，在跳出機艙時都要克服心理壓力，雖然機率低，但是意外總會發生。一段影片顯示，一群美國陸軍傘兵在進行常規跳傘時，有1枚降落傘遲遲未正常張開，看的地面上的人都為他擔心，所幸在最後一刻成功張傘，但是離地距離太近，恐怕還是會受傷。

命運與任務(Task and Purpose)報導，這段影片是在12月1日發表到TikTok，是1架C-17運輸機帶著大量傘兵的標準空降訓練。他們使用的是美軍現役的T-11 先進戰術降落傘，它的平均降落速度是5.8公尺/秒，安全性相當高，但意外仍然存在。

從機艙跳出來後，其中一名傘兵的降落速度更快，他的傘不像其他人一樣那樣漂亮，反而像一個洩了氣的氣球迅速下墜。地面拍攝者一看就知不妙，不自覺的說火「噢~糟了！糟了！糟了！」

當傘兵快墜落到地面時，他終於拉開副傘並成功張開，拍攝者嚇的驚呼「Oh~My god！」為這位傘兵慶幸與死神擦身而過。

不過，在成功張傘以後，距離地面可能不足20公尺，所以傘兵可能仍不免會受傷。

傘兵的生活就是如此精彩，沒人知道意外與明天誰先到達，因此傘兵們創作了許多自嘲文學，比如經典空降笑話：如果你的降落傘沒有打開，那你將用餘生來弄清楚問題在哪。(餘生也只剩幾秒鐘了)

更經典的是二戰時期美國空降部隊的軍歌「傘繩上的鮮血」(Blood Upon the Risers )，這首歌是《共和國戰歌》的曲調，但配上一名新兵跳傘失敗的全紀錄，從上飛機的緊張，到跳傘失敗的慘狀，其副歌都是「真慘的死法，所幸他不用再跳了」

美軍軍歌---傘繩上的鮮血

第 82 空降師的發言人亞歷克斯‧伯納特(Alex Burnett)表示，「這孩子做了正確的事情，他最後一刻挽救了自己。」

不過現役傘兵認為，這位士兵拉副傘的時間太慢了，當他發現傘沒有成功吃到空氣時，就應該清楚他的降落傘出現故障，就要拉下他的副傘。

這一批評得到另一名士兵的回應，可以聽到他大聲喊道：「笨蛋！快拉副傘！」