港星杜汶澤自從2020年來台定居後，已成功申請台灣「就業金卡」開公司，3年內可以隨時來台工作、享受健保；昨(7)日他從厚厚皮夾裡曬出大疊千元鈔票，還秀出一張大家耳熟能詳的淡藍色卡片，上書「全民健康保險」6字，並搞笑說「白癡都醫得好！」直白點出台灣健保有多好用。

杜汶澤昨(7日)晚模仿香港近日發生的網購事件，原來某位網友在網路購買球衣，為催促賣家早日寄出而私訊發送一張「皮夾照片」，皮夾竟露出警察委任證，深具恐嚇意味；杜汶澤依樣畫葫蘆秀出皮夾，除了有大疊鈔票還可看到健保卡，他寫道：「全民健保，白痴都醫得好！」跟台灣以外的網友分享台灣健保的好。

杜汶澤來台長居開始發展電商，把台灣的水果和鴨血、鳳梨酥等出口到國外，來台滿1週年時還在高雄刺青，在手臂紋上一大片海浪圖樣，並說：「毋忘初心，我是九龍油蔴地廣華醫院出生、土生土長的香港人！感恩台灣，給我自由，我是敬畏這片土地的港裔台灣人！繼續努力生存下去」，勉勵自己今後為香港和台灣社會做更多事。

杜汶澤雖然定居台灣已經1年多，但他仍不太習慣台灣道路交通狀況，他日前曾感嘆，台灣大部分國民都很善良有禮，「直到他們坐上駕駛室，就變成另一個人」。杜汶澤表示，類似狀況雖然在香港也常發生，但頻率沒有台灣這麼高，讓他直呼「台北的道路，是世界上最大的道場！我也要好好修行……」貼文發表後後引發熱議。