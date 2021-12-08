8日是孫立人將軍121歲冥誕，清華大學緬懷這位傑出校友精神，恭塑孫立人銅像並安置於清華名人堂。揭幕典禮將星雲集，包括代表國防部出席的陸軍司令徐衍璞上將，以及陸軍備役上將鄭德美、張冠群、海軍備役上將蒲澤春等人，也共同為清華大學國防學士班教育中心揭牌。

清華大學名人堂大門口有清華永遠的校長梅貽琦與4大導師梁啟超、王國維、陳寅恪、趙元任浮雕，內部則有新文化運動領袖胡適，及諾貝爾文學獎得主楊振寧、李遠哲共3座半身銅像。孫立人將軍銅像成為進駐名人堂的第4座塑像，並依畢業年序位列第2。

校長賀陳弘指出，抗日名將孫立人是清華傑出校友，很早就展現軍事長才，參與中緬會戰等多次國際戰役，曾獲英王喬治6世頒授大英帝國司令勳章、美國總統小羅斯福頒授豐功勳章，更獲我國軍最高榮譽青天白日勳章。

徐衍璞說，他是陸軍第31任司令，今天能為陸軍第5任總司令孫立人的銅像揭幕，備感榮幸。他還記得1990年11月孫立人將軍辭世時，他時任上尉，隨同陸軍第16任總司令黃幸強為孫將軍覆旗，送他最後一程。

為培養新世代軍事領導人才，清華大學與國防部108學年度首創將星計畫，辦理國防學士班單招，吸引許多頂尖高中畢業生報考。為提供將星班學生更好的養成教育，國防部與清華大學合作設立國防學士班教育中心，並在8日揭牌。

賀陳弘表示，孫立人1923年自清華畢業，清華第1屆將星計畫的國防學士班學生也將在2023年畢業。他期許清華能在孫立人校友畢業百年後，再出名將。