中華電信董事長謝繼茂8日出席台灣雲端物聯網協會所主辦的雲端物聯網論壇時表示，今年論壇主題定調為「5G其實是一朵雲」，5G獨立組網的網路架構驅動軟體、硬體協作，台灣ICT產業就有機會開拓5G 核網到無線接取網路(RAN)等領域的商機，且不只在硬體有機會，在軟體方面也充滿了商機。

近來政府積極推動太空產業，近期政府相關單位又將邀請低軌衛星來台，謝繼茂說，中華電信在衛星營運領域，擁有20、 30年豐富的經驗，衛星從天空發射訊號後，落地後的訊號還是得靠地面接收站，中華電信已經建設很多衛星地面接收站，讓衛星落地的環境、中華電信已經準備好了，而且與國際低軌道衛星業者進行落地測試及實證測試長達一年之久，只要國際低軌道衛星業者準備好了，中華電信的地面接收站很快就可以ready。

謝繼茂說，最主要還是在法規，如何納管的議題，低軌道衛星業者究竟是用電信法或專法納管?他認為通訊產業應該要有一致性的監管制度。