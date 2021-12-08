年底雙舞台跨年、五月天演唱會及明年初的台灣燈會等大型活動將在高雄舉辦，請各地民眾趕緊安排行程，屆時帶著手邊的5倍券再次來到高雄「開就賺」抽大獎。（高市經發局提供）

搶攻振興五倍券商機，高市府推出「高雄開就賺」活動，總共印製1600萬張、總計8億元額度的「高雄券」，但議員質疑數字兜不攏，起初經費稱2億，後來卻「變魔術」到8億元，直批市府不該欺騙市民、規避議會監督。對此，市府解釋，經費是依據《災害防救法》依法調整，若有不足部分則依《預算法》動用促進產業發展基金支應，且合乎相關規定。

高市府指出，「高雄開就賺」今年度活動經費來源是根據《災害防救法》因應復健重建所需，依法調整今年度預算收支移緩濟急支應，在總預算內跨機關相互流用，包括公務人員退輔給付3億元、發行公債節省利息1億元，合計共4億元，此外明年度編列預算3億元。

不過，多位議員質疑預算未受監督，預算變來變去，甚至無限上綱。高市議會財經委員會召集人陳美雅指出，高雄券印製額度為8億元，這還不包含印刷、獎品、人事等成本，加總搞不好超過10億經費，議會願意支持振興高雄經濟的預算，但高市府不應該用欺騙方式，每次說的數字都不同，必須說清楚講明白。

陳美雅痛批，市府說法騙騙騙，只以滾動式的說法，預算全暴增，依照市府之前給的預算為2億元，後來說3億元，日前質詢時市長陳其邁時說4億元，今天又爆出8億元，如此說法反覆是不負責的態度，就怕錢沒有真的振興到商圈，而是不知跑到哪去。

「完全規避監督，可惡至極！」高市議員邱于軒怒斥，市府藐視議會，早從上個會期議會還開議時就有高雄券的辦法出爐，但市府始終不肯報告動支經費額度，且每次詢問經發局高雄券發行的總經費都像變魔術似的，從2億、3億甚至到8億。

邱于軒不滿地說，如今高市府又試圖影響輿論，帶風向高雄券是受議員監督而縮減額度，實則是當初發行根本沒有仔細思考，不該用災防法的大帽子，隨便動用8億元，尤其高雄財政負擔嚴峻，振興的同時也要量入而出，且昨天公聽會不分黨派的議員也提出總額度的上限應跟議會討論。

對此，高市府解釋，考量整體市府財政狀況，在不影響各區災防搶救所需經費前提下，檢討擴大「移緩濟急」的預算來源，同時援引去年3倍券期間振興嘉年華方案，經費若仍有不足部分則依《預算法》動用促進產業發展基金支應，相關預算動支都合乎相關規定。

至於目前印製8億元額度的高雄券，高市經發局主祕呂德育表示，最後要依據實際兌換的情形評估花費金額，倘若有經費不足之處，會有足夠的產業發展基金支應。

經發局長廖泰翔指出，截至11月底，高銀所收5倍券兌領金額約36.87億元，其中與高雄券活動相關兌領金額約30.64億元，占比高達83％，確實達成「緊貼中央振興資源，吸引全國高雄落地」的政策目標。

財政局長陳勇勝則表示，去年3倍券活動期8個月，高銀共被兌領2億4951萬7600元，但今年光高雄券2個月就已被兌領近4億元，5倍券兌領金額更達36.87億元，推估明年4月底活動結束時，高銀所收5倍券將達70億元，比去年3倍券成長近30倍，充份驗證高雄劵發揮功能。