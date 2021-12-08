美式賣場好市多在台灣屹立不搖，讓人想起一家多年前也曾經風靡全台的「賣場始祖」萬客隆，後來卻銷聲匿跡，有網友好奇，萬客隆為何會退出台灣？有7、8年級的網友想起小時候的回憶，直呼「完勝好市多」，內行人則透露，之所以會全部倒光，有3大致命原因。

一名網友在《PTT》表示，台灣的大潤發、家樂福都活得好好的，後來還多了好市多，突然想起退出台灣很久的萬客隆，質疑萬客隆當初為什麼會倒，好奇詢問大家，為什麼萬客隆會退出台灣市場？

多年前曾經風靡全台的「賣場始祖」萬客隆，後來卻銷聲匿跡。(資料照)

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「地點問題？」、「開在那種鳥地方」、「這家都展店在怪地方」、「因為COSTCO進來」、「被民間超市+大賣場打倒」、「小孩子不能進去，爸媽就不想去了」、「會員制只有COSTCO成功而已」。

有內行網友分析，主要有3大致命傷，包括土地使用、地理位置和會員制的關係，因為當時營業登記是倉儲，所以只能設在工業用地，後來就因為地理位置上的劣勢，只有被壓著打的份，而且當時會員制在台灣並不盛行，早期的家樂福跟大潤發都不用會員卡，諸多限制下難怪撐不下去。

此外，還有網友認為，萬客隆禁止12歲以下入場，光是這點就刷掉一大堆家庭客戶，因為逛大賣場常常都是全家出動，如果要把小孩留在家裡，還有幾個家庭會去？相形之下，COSTCO就從來沒有12歲以下禁止進入這個規定。

不過也有7、8年級的網友想起小時候的回憶，直呼「完勝好市多」，留言回應「小時候常去欸」、「巨無霸菠蘿麵包應該是萬客隆開始賣的， 有點懷念，熱食區還有賣小籠包」。