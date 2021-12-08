《火焰之舞》屏東場門票開賣，民眾排成長長人龍，更有人凌晨3點就到場排隊。（林和生攝）

以精湛踢踏舞技及近百位舞者組成壯闊場面的《火焰之舞》，將於明年2月12日首度踏響屏東，在屏東田徑場磅礡登場，演出門票8日上午開賣，凌晨3時就有人到場排隊，購票民眾從二樓排到一樓廣場，現場超過6000個座位，2小時便銷售一空，沒買到票的民眾直呼太可惜了！

由傳奇踢踏舞者麥可‧佛萊利親自製作的《火焰之舞》，匯集近百名舞者，改良傳統愛爾蘭踢踏舞，納入開創性舞劇編制，搭配作曲大師羅南‧哈德無懈可擊的配樂和舞者們精準又純熟舞步，整齊畫一加上富含爆發力的壯闊場面，巡演全球至今，獲得無數掌聲與好評，令觀眾為之瘋狂。

「火焰之舞」屏東場共開放逾6000個座位，屏東縣政府特別推出一般票及200元、500元縣民票，售票訊息一公開，隨即在網路上引發熱烈討論；上午9時準時開賣，不論是線上或現場，民眾瘋狂搶票，長長人龍從演藝廳二樓綿延至一樓人行道。

屏縣府文化處表示，一般票票價從800元至3200元不等，並搭配振興券及屏東藝遊卡等優惠方案，價格相較其他縣市親民許多，因此開賣1小時內就完售；文化處長吳明榮直言，屏東藝文人口在近年縣府大力培植及推動優質藝文展演與建設下，提高縣民藝文消費意願與欣賞風氣，逐漸願意花錢買高價票欣賞節目。

另3000席縣民票因需持身分証明，現場人潮太踴躍，為免民眾久候，縣府也緊急增加售票人力，加速購票作業。一位黃姓民眾凌晨3點就來排隊，他直言，「這麼優惠的票價，一定要衝第一」，還有外縣市民眾專程來買票，為的就是欣賞壯闊場面的《火焰之舞》。