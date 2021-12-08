水土保持局台東分局8日攜手桂田酒店合作推出紅烏龍週，桂田主廚將紅烏龍入菜。（蔡旻妤攝）

水土保持局台東分局8日攜手桂田酒店合作推出紅烏龍週，桂田主廚將紅烏龍入菜。（蔡旻妤攝）

水土保持局台東分局8日攜手桂田酒店合作推出紅烏龍週，協助地方發展紅烏龍產業。（蔡旻妤攝）

水土保持局台東分局8日攜手桂田酒店合作推出紅烏龍週，協助地方推動紅烏龍產業，瓶裝茶於今年正式在台東36家全家便利商店上架。（蔡旻妤攝）

為推動紅烏龍產業，水土保持局台東分局8日攜手桂田酒店合作推出紅烏龍茶入菜料理，主廚江昆松將茶香烏龍涓絲豆腐麵、紅烏龍煨東坡肉等超過10道美味料理端上桌，驚豔全場。其中青農林廷瑀、鹿野紅烏龍合作社張一鳴分別分享經營、行銷心得。

油亮中帶著茶香尾韻，紅烏龍煨東坡肉端上桌香氣四溢，饕客們迫不及待咬下一口，直呼完全沒有油膩感。江昆松說，要把茶香融入在菜餚中，有一定的困難度，與團隊苦思討論一個多月，才將這些佳餚完美呈現。

在地紅烏龍品牌「女兒不懂茶」青農林廷瑀說，台東擁有太平洋、海岸山脈、中央山脈等絕佳環境，因此可以產出品質優良的茶。她說，茶中蘊含濃縮台東所有的純淨自然，包括背後有非常多的職人工藝，他們一輩子只做一件事情，就是把產品做好並達到心中的標準，絕佳的品質也吸引許多外國朋友趨之若鶩詢問「這款茶其他地方都沒有，該如何購買？」。

水土保持局台東分局長柯燦堂表示，去年開發的紅烏龍瓶裝茶，經過市場1年以來的反應佳評如潮，瓶裝茶於今年正式進入台東在地36家全家便利商店通路，打造地方限定印象，更帶動相關產業及產品的曝光。

水土保持局台東分局多年來結合地方農會、鄉公所、台東鹿野紅烏龍茶生產合作社、青農與電商通路台灣好農合作推動產業發展，不僅整合線上、線下行銷資源，更搭上後疫情時代的無接觸商機，成為產業品牌化及數位轉型的最佳推手。

此外，桂田喜來登酒店表示，即日起於阿力海餐廳用餐即可享用到紅烏龍入菜的菜色及甜點飲品等，並設置紅烏龍拍照區，在線上貼文留言互動，可以參加抽獎抽出一系列紅烏龍商品，邀請旅客來到台東旅遊一起嘗不容錯過的紅烏龍。