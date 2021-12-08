獨行俠控衛東契奇（Luka Doncic）坦承自己在暑假放縱過度了，他8日打輸籃網之後說：「大家會開始談論這個，不管如何，我自知得做得更好。我的夏天很長，我打了奧運，休息3個星期，有一點放鬆，也許放鬆太多了，我剛剛才回到軌道上。」

美媒ESPN報導，東契奇開季前向訓練營報到的時候，體重達到260磅（118公斤），他先前登錄的比賽體重為230磅（104公斤）。問題在於這是東契奇連續第2個球季在夏天發胖，TNT球評「大嘴」米勒（Reggie Miller）形容東契奇看起來都跑不動了，表示他從沒看過東契奇體重這麼重。「看看他，這應該是我看過最重的Luka，我知道他一整年很辛苦還打奧運，但看著他步履蹣跚的樣子，他其實沒跑起來。」「他必須要減下去，肯定需要，防守方面也該加強。」

雖然體型不如先前靈活，東契奇仍砍下全場最高的28分以及6籃板、9助攻。籃網杜蘭特（Kevin Durant）上場41分鐘攻得24分7籃板，哈登（James Harden）上場42分鐘拿到23分、9籃板、12助攻。籃網也有自己的問題，杜蘭特與哈登被操得很兇，整個第4節都沒有下去休息。

東契奇今年22歲，身高6呎7吋（201公分），以他的角色來說，過重的體重不利於球場發揮，但他因為膝傷和踝傷的關係沒辦法很快回復狀態。