英國在台辦事處首次在台灣國際智慧能源周中，設立英國主題館，展現英國在離岸風電產業的最新專業技術，強調支持台灣發展再生能源的雄心。

英國在台辦事處表示，英國本土能源轉型經驗也已經向世界顯示了發展綠色能源與經濟成長是可以相輔相成的，其他許多經濟體也隨著英國的腳步，制定淨零碳排放目標。在英國被任命為聯合國氣候變遷綱要公約第26屆締約方大會（COP26）主辦國時，當時只有不到30%貢獻英國國內生產總值（GDP）的企業承諾淨零碳排放或碳中和目標，時到今日，英國已在全球綠色能源發展領域佔有世界領導地位，也已經有超過80％貢獻英國國內生產總值的英國企業承諾淨零碳排，而且這個數字還在持續上升中。

英國在台辦事處代表鄧元翰表示，英國是台灣在能源轉型的當然夥伴。英國在台辦事處主要重點工作是支持台灣在因應氣候變遷採取氣候行動時，抓住永續發展機會，協助台灣推動包括離岸風電在內的再生能源新時代。目前台??灣已有超過30家英國離岸風電業者，在地提供在離岸風場建造過程中全方位的海事相關技術與創新服務。英國企業期待增進台灣產業發展的支持力道，一起推動永續未來的潔淨成長和綠色投資。

另外，台灣最近宣布於2050年前將淨零排放目標納入法律，並將碳定價機制立法。藉由英國在離岸風電供應鏈產業的實務經驗和產業根基，英國和台灣可以共同努力鞏固台灣作為亞太地區離岸風電發展的領先地位。