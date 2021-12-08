搶攻新冠治療商機！因華（4172）8日表示，該公司與美國Ainos Inc.（Ainos）合作開發全效型干擾素抗病毒口服藥物併用療法，預計明年第一季共同執行合併療法動物療效實驗與小規模臨床試驗，第二季由Ainos Inc.接手於美國執行查驗登記用之臨床試驗，力拚2022年下半年申請美國緊急授權使用（EUA）。

該合作案將以新冠病毒為首要目標，進一步探索新療法對其它各式RNA及DNA病毒的療效。未來藥物上市後，由Ainos Inc.負責全球銷售，因華負責藥物生產製造，雙方未來就藥品銷售額進行分潤。

新冠病毒感染會抑制肺部細胞自體干擾素的分泌，使促炎細胞因子不斷釋放，導致免疫細胞持續聚集到肺部，引起嚴重發炎（即細胞激素風暴）甚至壞死。目前療法大多單以病毒抑制或者免疫抑制為主要作用機制，因華與Ainos Inc.合作的療法，則是同時具備上述兩種機制的全面性療法。

因華的口服新藥D07001與Merck口服新藥（MK4482）一樣屬於cytidine的類似物，可在核甘酸複製過程中，取代cytidine被嵌入DNA或RNA之中，導致核酸複製失敗，可抑制病毒在生物體內複製生長，刺激第二期干擾素的分泌（IFN-γ），降低發炎因子（IL-6等）。而Ainos Inc.之VeldonaR是口服低劑量干擾素（IFN-α），可誘發細胞毒性作用與NK 細胞和抗體依賴性細胞毒作用的激活，研究顯示具有抗病毒及抗腫瘤特性。

此次合作屬於細胞毒素誘導的補充合併療法（CICCT），是經由抗病毒與干擾素，誘發「人體cytotoxin」的產生–一種可以抑制病毒的自體免疫激素，是彼此絕妙「互補」產生綜效的療法。

第一型干擾素（IFN-α與IFN-β），除可直接抑制病毒複製之外，還可強化免疫系統；第Ⅱ型干擾素（IFN-γ）具抗病毒、活化巨噬細胞等功能。兩者合併使用，結合第一、二型干擾素的功能，更有效抑制病毒複製與增強免疫反應，同時降低促炎激素的分泌，避免嚴重的肺炎反應與細胞激素風暴產生。

因華與Ainos Inc.於明年第一季先共同執行合併療法動物療效實驗與小規模臨床試驗，第二季由Ainos Inc.接手於美國執行查驗登記用臨床試驗，明年下半年申請EUA。