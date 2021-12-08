證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，IKKA-KY（2250）自今（110）年5月31日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自本12月9日起得為融資融券交易。