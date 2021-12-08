帽T殺手下午5時從廈門登機 遭押解返抵松山機場 17:362021/12/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 34歲黃泳群下午5時已在廈門登機，遭押解返抵台北松山機場。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 34歲黃泳群今年10月22日涉嫌在新北市新店區槍殺咖啡商何明勳後，行凶當天就搭機直接潛逃大陸廈門，刑事局依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，發函請求陸方協助遣返，今天上午派員搭機飛往廈門，在機場空橋交接人犯，下午5時已在廈門登機，押解返抵台北松山機場。 #廈門 #泳群 #5時 #登機 #搭機 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 永和無頭人彘浮屍性別曝光 下身穿內褲 確認被分屍 - 社會 直播》帽T殺手自廈門押抵松山機場 解送台北看守所隔離 - 社會 7歲女童過馬路找爸爸 跨過中線瞬間遭BMW撞飛 - 社會 永和無頭人彘上半身2特徵曝光 警研判在地人犯案 - 社會 捷克跑山獸又出動了 山友攀南三段失聯13天家屬求援 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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