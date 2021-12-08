34歲黃泳群今年10月22日涉嫌在新北市新店區槍殺咖啡商何明勳後，行凶當天就搭機直接潛逃大陸廈門，刑事局依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，發函請求陸方協助遣返，今天上午派員搭機飛往廈門，在機場空橋交接人犯，下午5時已在廈門登機，押解返抵台北松山機場。