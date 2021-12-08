交通部台鐵局與鐵道局上周各發生異物入侵軌道事件，幸未造成人員傷亡，部長王國材要求懲處台鐵局官員，卻被台鐵工會質疑未以相同標準對待鐵道局。王今表示，鐵道局已提出了懲處名單；鐵道局長伍勝園則說，懲處對象包括了處長與段長，但懲處輕重、是否調職，內部還在檢討中。

王國材指出，鐵道局已把懲處名單交上來，他請鐵道局自己先做一些內部討論。王強調，臨軌工程事關旅客安危，要嚴肅以待，台鐵局、鐵道局臨軌工程有疏忽，都要懲處。

伍勝園說明，相關人員一定會懲處，包括東工處長與第二工程段段長，但內容內部還在檢討中。他強調，圍籬沒有固定好而侵入淨空範圍，就是不對。

王國材表示，他昨天邀集台鐵局長、副局長、運工機電4名處長開會，並討論到東部人才留住不易的課題，導致出現人才斷層。

他說，對於車輛汰舊換時程，大家也做了討論，接下來EMU900、EMU3000會陸續取代舊列車，車齡40年以上的莒光號、復興號，由於部分零件已難取得，是優先汰換對象，再來是舊自強號，解決車輛故障問題。