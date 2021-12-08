雕塑大師康木祥的作品在中鋼集團總部大樓展出。（中鋼提供）

雕塑大師康木祥以101大樓電梯退役鋼索為創作媒材的《一線生命》雕塑展，即起在高美館、衛武營、中鋼總部同步登場，中鋼董事長翁朝棟致詞時笑稱，北有台積電、南有中鋼，起碼中鋼還有康大師的作品，這點就勝過台積電。

康木祥一系列作品巡展海外，分別在瑞士蒙特勒雙年展、德國柏林波茲坦廣場、漢堡市政廳前廣場、法國巴黎YIA藝術博覽會、美國紐約百老匯大道時尚特區、華盛頓雙橡園等展出，本來要在台中港，改從高雄港登岸重返國門。

翁朝棟說，鋼鐵是國力的象徵，中鋼希望是高雄的資產、不是負債。他笑說，雖然北台灣有台積電、南台灣有中鋼，北高雄以後有台積電、南高雄還是有中鋼，起碼中鋼還有康大師的雕塑，台積電沒有，這一點就勝過台積電。

康木祥《一線生命》雕塑展8日在高美館湖畔廣場舉行開展儀式，共展出5件巨型雕塑作品，高美館、衛武營各2座，1座在中鋼總部大樓外頭，翁朝棟說，中鋼不只有保全、還有監視器，不過大師的作品那麼重，相信沒有人抬得走。