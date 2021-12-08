今年已進入尾聲，投資人正好利用這個時間點，檢視手中資產，重新調整明年趨勢，趁早進場布局。富蘭克林華美投信表示，展望2022年第一季儘管仍具有疫情和通貨膨脹等不確定因素影響，但投資端仍看好股優於債，投資人應趁此機會，檢視手中資產，趁早掌握「COZY」相關主題及新趨勢布局。

富蘭克林華美投信建議，2022年第一季可以採用「C.O.Z.Y.」投資配置，輕鬆掌握最新趨勢。其中，C.是指China中國A股、O.是指Opportunity指方舟女股神力推成長股，而富蘭克林華美系列中以AI新科技基金為投資於科技成長股、Z.是指Zero全球零碳排競賽正式起跑，而跟隨全球潔淨能源新趨勢，富蘭克林華美即將於1月3日推出潔淨能源ETF基金，Y.則是指Yield，全球低利環境中的收息首選、則首推全球高收益債券基金產品。

在中國市場方面，除了富蘭克林華美投信外，永豐金也認為明年陸股有機會。永豐金預測，中國今年推動反壟斷、房地產、能源等諸多領域改革，經濟出現轉型陣痛，但少了鋼筋水泥，多了青山綠水和半導體，改革從做中學、修正錯誤方向，避免經濟硬著陸，為下一輪改革蓄積能量，預期中國2022年GDP成長5.4%，四季分別為4.6%、4.7%、6.3%、5.7%。