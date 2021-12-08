物流新創科技Pickupp宣布，繼續今年A+輪資金挹注後，再獲由香港怡和集團為首的B輪資金，連同其他現有投資者包括Reefknot Investments、國泰創投、網路家庭（8044）、DRIVE Catalyst以及太古地產共同參與，其總額高達3700萬美元（約新台幣10.3億元），這是Pickupp過去13個月內獲得的第三次融資。新資金運用將深化台灣、香港、新加坡、馬來西亞等市場布局。

Pickupp是2016年成立的智慧物流新創，在香港成立之後，推出當日4小時以及隔日配送服務，打響名號後陸續進入新加坡、馬來西亞市場。2019年獲阿里巴巴香港創業基金以及多家機構共同投資，2020年新冠疫情爆發，Pickupp看準商家轉型做電商的商機，推出網購物流平台Shop On Pickupp，今年則是看好台灣電商市場成熟，正式進軍台灣。

Pickupp聯合創辦人及行政總裁彭子楓觀察產業趨勢指出，越來越多電商及物流業者進行各項策略性合作，近期在台灣則是與PChome網路家庭合作，提供「最後一哩」的物流服務。

2020年Pickupp的用戶成長94％，與電商發展相輔相成。Pickupp透過AI模型進行路線預測與訂單調度，智慧選擇合適車種，提升物流配送效率。同時，也以「共享經濟」概念為出發點，妥善運用都會區的閒置空間，以及機動性高的機車配送人力，成功為商家降低物流成本，亦運用即時GPS定位追蹤技術，讓顧客即時掌握貨態，布局國際市場的同時，期許為台灣物流產業帶來新生態。

Pickupp台灣總經理梁瀞文則表示，新一輪的資金挹注對於台灣市場的長期營運深具意義，而觀察到台灣市場的對於彈性物流的需求相當大，Pickupp的長期戰略兵分三路，一是落實「共享經濟」，積極與本地商家、物流業者、店面共享業者以及車隊合作，同時布局跨境物流方案，以幫助台灣品牌搶攻跨國商機。

第二，則是串連物流轉運不可或缺的「衛星倉」，增加都會區的轉運節點，並在未來拓增自取寄件多元服務，與商家共享物流的成本優勢。她進一步強調，為協助本地物流業者推動數位轉型，Pickupp將擴大工程人才招聘，加速實現針對本地物流業者所提供的AI物流系統整合，其包含智慧演算路線、提高運能的自動化建議等。

梁瀞文先前也表示，以台灣目前物流產業的現況來看，服務以及路線都相對受限，且大多仰賴人力，而對點對點、專單專送配送成本較高，也不是人人都能負擔得起。梁瀞文說，Pickupp不是要與上述兩種業者競爭，而是希望在這兩種極端的模式當中提供新的選擇，以補足市場缺口。